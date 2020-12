Polizei Coesfeld

POL-COE: Brand auf einem Campingplatz in Lüdinghausen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Di., 29.12.20, 22.23 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Campingplatz am Klutensee in Lüdinghausen. Insgesamt drei Parzellen waren von dem Brand betroffen, wobei ein Gesamtschaden von ca. 8.000,- EUR entstand. Die Feuerwehr Lüdinghausen brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte allerdings auf einer Parzelle die Holzhütte mit einem darin befindlichen Wohnwagen nicht mehr retten. Glücklicherweise ist der Campingplatz zur Zeit geschlossen, so dass zu keiner Zeit Menschen in Gefahr waren. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

