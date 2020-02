Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (193) Scheune brannte aus - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Altdorf (ots)

Wie mit Meldung 183 berichtet, brannte gestern (09.02.2020) eine Scheune im Altdorfer Ortsteil Schleifmühle (Lkrs. Nürnberger Land) aus. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bei dem Brand waren gestern Nachtmittag gegen 15:30 Uhr eine freistehende Scheune sowie eine darin befindliche landwirtschaftliche Maschine ausgebrannt. Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach haben am heutigen Nachmittag (10.02.2020) ihre Arbeit am Schadensort aufgenommen. Im Zuge einer ersten Bewertung gehen die Beamten davon aus, dass Brandstiftung die Ursache des schadensträchtigen Brands sein dürfte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Bereich Schleifmühle verdächtige Wahrnehmungen (z.B. Personen oder Fahrzeuge) machen konnten. Entsprechende Hinweise können rund um die Uhr an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gerichtet werden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell