Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Nach Unfall: Zeugen sollen sich melden

CoesfeldCoesfeld (ots)

Nach einem Unfall am Kreisverkehr der Dülmener Straße am Montag bittet die Polizei Coesfeld zwei Zeugen, sich zu melden. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld den Radweg, der über den Kreisverkehr führt. Zur gleichen Zeit wollte eine Autofahrerin den Kreisverkehr in Richtung Grimpingstraße verlassen, wobei es zur Kollision mit dem 19-Jährigen kam. Bei dem Unfall verletzt er sich leicht. Die Unfallbeteiligte und der Coesfelder sprachen wohl noch kurz miteinander, dann fuhr die Autofahrerin weg. Zwei Zeugen haben den Unfall beobachtet. Diese bittet die Polizei in Coesfeld, sich unter 02541-14-0 zu melden.

