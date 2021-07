Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter erbeuten Zigaretten bei Einbruch in Kiosk

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagmorgen (11.07.) gegen 10 Uhr ist die Polizei zu einem Kiosk in der Fußgängerzone in der Hauptstraße gerufen worden.

Der Inhaber des Geschäftes hatte einen Einbruch festgestellt, bei dem zahlreiche Zigaretten und Bargeld gestohlen worden sind.

Nach Sichtung der Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass der Einbruch gegen 03:30 Uhr verübt wurde. Zwei Unbekannte haben eine Tür aufgebrochen und gelangten so in den Kiosk. Sie verließen den Laden mit einem Teil ihrer Beute und kamen nach rund 30 Minuten erneut zum Tatort, um weitere Beute zu machen.

Nach einer ersten Einschätzung wurden Zigarettenstangen mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Bereich sowie ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich gestohlen.

Umgehend wurde eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Die Täter sollen circa 30 bis 40 Jahre alt sein und eine athletische Statur haben. Es könnte sich möglicherweise um Osteuropäer handeln.

Einer der Täter trug eine rote Kapuzenjacke, eine blaue Jeans und schwarze Handschuhe. Der andere trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem Streifenmuster im vorderen Bereich, eine blaue Jeans und schwarze Handschuhe. Beide führten bei der Tatausführung eine Plastiktüte mit sich.

Die Polizei Rhein-Berg bittet unter der Rufnummer 02202 205-0 um Hinweise, falls Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell