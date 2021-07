Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Infoveranstaltung der Verkehrssicherheitsberater auf der Balkantrasse am kommenden Montag

Burscheid/Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis planen auch in diesen Sommerferien wieder Informationsveranstaltungen "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!". Am Montag (12.07.2021), von 9:00 bis 15:00 Uhr, positionieren sich die Berater direkt an der Trasse in Höhe des städtischen Parkplatzes Montanusstraße, um mit Trassennutzern ins Gespräch zu kommen

Seit der Eröffnung im April 2012 erfreut sich der Panorama-Radweg Balkantrasse zunehmender Beliebtheit und wird von Jung und Alt gerne genutzt. Zielgruppe der Beratungen sind vornehmlich die Fahrradfahrer, welche die Trasse für ihre Freizeitzwecke nutzen. Da der Anteil der Senioren hierunter sehr hoch ist, steht diese Altersgruppe auch im Fokus. Denn die Nutzung elektrounterstützter Fahrräder (Pedelecs) findet in dieser Altersgruppe immer mehr Gefallen. Leider spiegelt sich das auch im Unfallgeschehen wieder. Die Anzahl der mit dem Pedelec verunglückten Senioren hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die Kampagne wird in bewährter Form von der Verkehrswacht sowie den Verkehrssicherheitsberatern des Polizeipräsidiums Wuppertal begleitet. Neu in diesem Jahr hingegen ist die Teilnahme eines Beraters der Kriminalprävention. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die bereits vor Ort befindlichen Senioren -neben den Themen der Verkehrssicherheit- auch in wichtigen Themenbereichen wie Diebstahlschutz für Fahrräder, Enkeltrick etc. zu beraten.

Auch Medienvertreter sind ganz herzlich eingeladen, vor Ort zu erscheinen und über unsere Themen zu berichten.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und sehen uns am Montag auf der Balkantrasse! (ct)

