POL-OL: ++Suche nach unbekannter hilfloser verwirrter Person im Bereich Westerstede OT: Moorburg++

Am Sonntag, 24.10.2021, gg. 06:40 Uhr meldet ein Anwohner in 26655 Westerstede, OT: Moorburg in der Friesenstraße eine verwirrte, hilflose männliche Person, welche leicht bekleidet gegen ein Fenster des eigenen Wohnhauses schlägt. Die männliche Person (25-30 Jahre)konnte durch den Melder vor dem Haus angesprochen werden, jedoch verschwand sie danach zügig auf dem Hintergrundstück. Wenig später wurde die Person laufend in Richtung Friesenstraße gesehen.

Durch die eingesetzten Beamten konnte die Person im Nahbereich nicht angetroffen werden, jedoch wurden auf dem Grundstück diverse Kleidungsstücke der Person aufgefunden, u. a. ein olivgrüner "Hoodie", ein brauner Hosengürtel und schwarze Nike-Sportschuhe.

Vor Ort wurden über einen längeren Zeitraum zahlreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Der angrenzende Nahbereich wurde mit mehreren Streifenwagen, dem Polizeihubschrauber aus Rastede und dem Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg abgesucht.

Die Person konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Person oder dem Sachverhalt geben können werden gebeten sich unter 04488/833 115, beim PK Westerstede zu melden.

