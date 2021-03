Polizei Homberg

POL-HR: Morschen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsdelikt

Homberg (ots)

Morschen

Unbekannter Fahrzeugführer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht Tatzeit: 10.03.2021, 11.50 Uhr Am Mittwochmittag flüchtete ein unbekannter Fahrzeugführer in der Ortslage von Neumorschen vor der Polizei. Sein verlassener Pkw wurde kurze Zeit später in Neumorschen aufgefunden. Einer Polizeistreife war der Pkw aufgefallen, als dieser aus der Konnefelder Stra0e kommend, vor dem Streifenwagen einbog. Da das Fahrzeug, ein grüner VW Bora mit dem Kennzeichen HR-TX 5, nach dem Einbiegen übermäßig beschleunigte sollte es von den Polizisten kontrolliert werden. Der Fahrer des VW missachtete das Blaulicht und die Anhaltezeichen des Streifenwagens und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortslage von Neumorschen. Im Mühlenweg, im Bereich der dortigen Brücke, befanden sich mehrere Fußgänger auf der Fahrbahn. Ein kleines Kind musste sich, durch eiliges zur Seite rennen, in Sicherheit bringen um nicht von dem flüchtigen Pkw erfasst zu werden. Hier verloren die Polizisten ihn aus den Augen. Der VW wurde kurz darauf "Am Wichtelbach" verlassen aufgefunden. Der flüchtige Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 25 - 40 Jahre alt, hat eine stämmige Gestalt und dunklere kürzere Haare. Die Polizei bitten Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere die Familie, deren Kind von der Fahrbahn flüchten musste. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

