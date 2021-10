Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung der Polizei Bad Zwischenahn++ ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am 25.10.2021, gegen 15:50 Uhr, befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Försterweg in Bad Zwischenahn. In Höhe der Unfallstelle überholte dieser einen Fahrradfahrer, sodass der entgegenkommende Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Durch das Ausweichen nach rechts in den dortigen Straßengraben wurde der Sprinter nicht unerheblich beschädigt. Der überholende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die diesen Unfall bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn, unter 04403/927-0, zu melden.

