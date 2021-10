Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede - Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten ++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 26.10.2021, beabsichtigte ein 53jähriger Wiefelsteder gegen 07:00 Uhr mit seinem PKW aus der Stellhorner Straße nach links auf die Langebrügger Straße einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links in Richtung Westerstede bevorrechtigten 31jährigen Fahrer eines Kleintransporters aus Bad Zwischenahn. Es kam zur Kollision beider Kraftfahrzeuge. Aufgrund einer Ausweichbewegung des 31jährigen kollidierte er anschließend mit einem in der gegenüberliegenden Einmündung wartenden Traktor mit Anhänger. Sowohl der Wiefelsteder als auch der aus Bad Zwischenahn stammende Unfallbeteiligte wurden verletzt und in die umliegenden Krankhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für circa 60 Minuten vollgesperrt, so dass es zu entsprechenden Verkehrsstörungen im morgendlichen Berufsverkehr kam. Insgesamt entstand an allen beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 40.000.-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell