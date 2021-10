Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: "Kontaktbereichsbeamte" der Polizei nehmen Arbeit auf +++

Oldenburg (ots)

Im Oldenburger Stadtgebiet sind ab sofort neue Kontaktbereichsbeamte ("KOB") der Polizei im Einsatz. Polizeioberkommissarin Heike Grunze und ihre beiden Kollegen, Oberkommissar Christian Brandt und Hauptkommissar Frank Vehren, werden in ihren Einsatzbereichen in erster Linie präventiven Tätigkeiten nachgehen. Dazu gehören insbesondere die Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Wahrnehmung von Auskunfts- und Beratungsfunktionen.

Bei ihren Streifentätigkeiten zu Fuß und mit dem Fahrrad werden die beiden Beamten und die Beamtin für Fragen rund um Verkehrssicherheitsarbeit, Ermittlung und Kriminalprävention zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden sie auch außerhalb ihrer Bürgersprechstunden in den Stadtteilen Kontakte zu Vereinen, Stadtteiltreffs, Bürgervereinen sowie Jugend- und Kultureinrichtungen pflegen und auf Wochenmärkten, Bürgerfesten und weiteren öffentlichen Veranstaltungen präsent sein.

Die drei neuen Kontaktbereichsbeamte sind in fest zugewiesenen Stadtbereichen unterwegs:

Zuständig für den Bereich Oldenburg-Nord wird künftig Polizeioberkommissar Christian Brandt sein. Sein Zuständigkeitsbereich wird die Stadtteile Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Etzhorn, Ofenerdiek, Dietrichsfeld und Alexandersfeld umfassen. Der 48-Jährige hat bereits umfangreiche Erfahrungen im Bereich des polizeilichen Einsatz- und Streifendienstes, unter anderem in Delmenhorst, Rastede und Oldenburg sammeln können und ist Angehöriger der Tuning-Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland.

Die Stadtteile Bürgerfelde, Wechloy, Bloherfelde, Eversten und Osternburg werden dem Bereich Oldenburg-Mitte zugewiesen. Hier wird zukünftig der 57-jährige Polizeihauptkommissar Frank Vehren tätig sein. Nach vielen Jahren im Einsatz- und Streifendienst in der Stadt Oldenburg gehörte Frank Vehren zuletzt dem Zentralen Kriminaldienst an und war hier für die Ermittlungen von Eigentumsdelikten wie Raub, Erpressung und Einbruch zuständig. Der Hauptkommissar möchte seine langjährigen Erfahrungen im Ermittlungsbereich und als Einsatzbeamter "auf der Straße" in seiner neuen Funktion nutzen und an die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen weitergeben.

Die 55-jährige Polizeioberkommissarin Heike Grunze wird im Bereich Oldenburg-Süd (Stadtteile Kreyenbrück, Bümmerstede, Krusenbusch, Tweelbäke und Drielake) eingesetzt. Heike Grunze war langjährige Mitarbeiterin des Einsatz- und Streifendienstes in der Oldenburger Wallstraße und gehörte seit 2014 der Polizeistation "Citywache" an. "Mein Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürgern in den zugewiesenen Stadtteilen da zu sein und ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", so Heike Grunze.

Alle drei neuen KOB sind organisatorisch an die Polizeistation "Citywache" in der Wallstraße angegliedert. Telefonisch sind die Beamten und die Beamtin über die Polizeistation "Citywache" unter der Nummer 0441/790-4233 und per Mail unter kontaktbeamte@pi-ol.polizei.niedersachsen.de erreichbar.

Außerdem bietet der neue Kontaktbereichsdienst der Polizei in verschiedenen Stadtteilen Bürgersprechstunden an. Für den Monat November wurden zunächst die folgenden Sprechzeiten festgelegt:

Bereich Oldenburg-Nord:

- Polizeistation Ohmstede (Rigaer Weg 66): 10. November 2021, 14-15 Uhr

- Polizeistation Ofenerdiek (Ofenerdieker Str. 59): 18. November 2021, 14-15 Uhr

Bereich Oldenburg-Mitte:

- Polizeistation Bloherfelde (Kennedystraße 13): 3. November 2021, 14-15 Uhr

- Bürgerfelder Turnerbund (Alexanderstr. 207): 5. November 2021, 10-11 Uhr

Bereich Oldenburg-Süd:

- Polizeistation Kreyenbrück (Ewigkeit 34/36): 16. November 2021, 14.30-15.30

- Polizeistation Krusenbuch (Beentweg 2D): 23. November 2021, 14.30-15.30

Die weiteren monatlichen Sprechzeiten werden jeweils rechtzeitig bekanntgegeben. Davon unberührt bleiben die üblichen Öffnungszeiten der Polizeistationen. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig eng mit den Kontaktbereichsbeamten zusammenarbeiten.

