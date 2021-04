Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl mehrerer Autokennzeichen - die Polizei sucht Zeugen

Dassow (ots)

In der Nacht vom 06.04.2021 zum 07.04.2021 haben bislang unbekannte Täter in Dassow an mehreren Pkw die Kennzeichen entwendet.

Die Polizei stellte nach der ersten Anzeigenaufnahme am Mittwochmorgen im Bereich der Bahnhofstraße und des Ulmenweges mindestens acht weitere Pkw fest, bei denen ebenfalls Kennzeichen entwendet wurde.

Ziel der unbekannten Täter waren ausschließlich die hinteren Kennzeichentafeln. Die Kennzeichen mit den Ortszuweisungen GVM und NWM sind hierbei aus den Halterungen gebrochen und entwendet worden.

Der Tatzeitraum kann vom 06.04.2021 19:00 Uhr bis zum 07.04.2021 07:50 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen. Die Hinweise können an das Polizeirevier Grevesmühlen unter der TelNr. 03881-7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ebenfalls können die Hinweise über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de weitergeleitet werden.

