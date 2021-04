Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der BAB 20

Tessin (ots)

Am 06.04.2021 gegen 23:38 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Rostock ein Verkehrsunfall auf der BAB 20, unmittelbar hinter der Anschlussstelle Tessin, in Richtung Stettin mitgeteilt. Der 48-jährige deutsche Fahrer eines Porsche Cayenne kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Dabei durchbrach der PKW den Wildschutzzaun und kam ca. 50 m neben der Fahrbahn zum Erliegen. Der Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der eingesetzte Notarzt konnte nur den Tod der Person feststellen. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die rechte Fahrbahn an der Unfallstelle von ca. 00:46 Uhr bis ca. 03:00 Uhr gesperrt werden. Zur weiteren Ermittlung der Verkehrsunfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Auf Grund der Lage des PKWs ist eine Bergung durch einen Abschleppdienst erst am 07.04.2021 gegen 08:00 Uhr realisierbar. Auf Grund dessen kann es ca. zwei Stunden zu Verkehrseinschränkungen kommen. Oliver Prey, Polizeikommissar AVPR Dummerstorf

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell