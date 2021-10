Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pkw prallt nach Wildwechsel gegen einen Baum - beide Fahrzeuginsassen werden leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am 28.10.2021 ereignete sich gegen 00:10 Uhr ein Verkehrsunfall in Westerstede. Ein 36-jähriger Westersteder befuhr mit seinem Pkw die Wittenheimstraße in Richtung Westerstede, als auf gerader Strecke ein Reh die Fahrbahn querte. Der Fahrer wich nach links aus und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Das Reh blieb vermutlich unverletzt. Der Fahrzeugführer sowie seine 21-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden leicht verletzt in die Ammerland-Klinik nach Westerstede gebracht. Am Pkw entstand ein hoher Sachschaden. Zudem wurde ein Straßenbaum beschädigt. Zur Absicherung und Bergung des Pkw musste die Wittenheimstraße kurzzeitig gesperrt werden. Bei dem Einsatz wirkten die Feuerwehren aus Westerstede, Halsbek und Hollwege unterstützend mit. (1294672)

