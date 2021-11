Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Pferdemarkt wurde Dienstag ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt.

Der Jugendliche war um 13.35 Uhr mit seinem Leihscooter auf dem Radweg des Pferdemarktes in Richtung Peterstraße unterwegs. Als er die Einmündung in die Heiligengeiststraße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Focus einer 55-jährigen Oldenburgerin, die in derselben Fahrtrichtung den Pferdemarkt befahren hatte und nach rechts in die Heiligengeiststraße abbiegen wollte. Der Scooterfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegenüber der Polizei machten beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zur Phase der Fahrrad- und Fußgängerampel. Für die weiteren Ermittlungen sucht der Unfalldienst der Polizei daher noch Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1319851)

