POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 02.04.2021, 12:00 Uhr bis 04.04.2021, 12:00 Uhr

Buchholz - Vielzahl von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw

In der Nacht von Donnerstag, 01.04.21, auf Freitag 02.04.21 kam es in Buchholz in der Brandenburger Straße zu 35 Sachbeschädigungen an dort abgestellten Pkw. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte mit einem Gegenstand den Lack dort abgestellter Pkw. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung dieser Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 04181-2850 mit der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz in Verbindung zu setzen.

Buchholz - Brandstiftung an Kfz

Am Samstag, 03.04.21, gegen 03:38 Uhr wird der Polizei und Feuerwehr ein brennender Pkw in der Straße Elsterkamp gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass augenscheinlich versucht wurde, einen abgestellten Fiat Ducato in Brand zu setzen. Der in Entstehung befindliche Brand kann zügig abgelöscht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Sicherheitslandung eines Segelflugzeuges

Am Samstag, 03.04.21, gegen 12:59 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf den mutmaßlichen Absturz eines Segelflugzeuges im Bereich der Feldmark zwischen den Ortsteilen Elstorf und Daerstorf. Kurze Zeit später kann durch die ersten vor Ort eintreffenden Rettungskräfte bereits Entwarnung gegeben werden. Nach Angaben der 18-jährigen Pilotin habe diese eine kontrollierte Sicherheitslandung vollziehen müssen, da zur Fortführung des Fluges zu wenig Aufwind vorhanden war.

Hanstedt - Unfall nach Trunkenheitsfahrt

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer (männlich, 42 Jahre, AAK 1,93 Promille) befährt am 03.04.21 um 22:30 Uhr die Harburger Straße in Hanstedt. Hier kommt er vermutl. aufgrund der Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt zwei dort geparkte Pkw, eine Grundstücksmauer und eine Straßenlaterne. Durch den Unfall wird der Beifahrer im Pkw, (männlich, 37. Jahre) leicht verletzt (Kopfplatzwunde). Dem Fahrer wird im Krankenhaus Buchholz eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Winsen - wechselseitige Körperverletzung

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern kommt es am Samstag, 03.04.21, gegen 15:50 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung an der Wohnanschrift der beiden Personen in der Astrid-Lindgren-Straße in Winsen. Die beiden beteiligten Personen stehen unter dem Einfluss von Alkohol. Im Anschluss an die Auseinandersetzung muss sich einer der beiden Kontrahenten in das Krankenhaus Winsen begeben.

Stelle - Diebstahl aus Pferdestall

In der Nacht vom 02.04.21 auf den 03.04.21 dringt in Stelle in der Straße Im Grund ein unbekannter Täter in einen dortigen Pferdestall ein und entwendet insgesamt 10 eiserne Pferdetränken sowie etwa 10 qm Schieferplatten aus dem Stall des Geschädigten.

BAB A7 - Fahren unter Alkohol

In den Mittagsstunden des 02.04.21 wird durch die Beamten der Autobahnpolizei auf der A7, im Bereich Seevetal, Fahrtrichtung Hamburg, ein Pkw aus der Schweiz angehalten und überprüft. Während der Kontrolle wird Atemalkoholgeruch bei der 36-jährigen Fahrzeugführerin aus der Schweiz festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 2,57 Promille. Eine Blutentnahme wird angeordnet und auf der hiesigen Dienststelle durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen die Fahrzeugführerin eine Strafanzeige geschrieben.

BAB A7 - Landung des Rettungshubschraubers nach Unfall mit Schwerverletzten

Am 03.04.21, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, Höhe der Raststätte Seevetal, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher aus Bayern kam mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts vom Hauptfahrstreifen ab und kollidierte mit dem auf dem Verzögerungsstreifen fahrenden Transporter aus Rumänien. Der Transporter wollte zu diesem Zeitpunkt auf die Raststätte fahren. Durch den Aufprall verletzte der Unfallverursacher sich schwer, und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AK Harburg geflogen. Die Mitfahrerin aus dem Transporter wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus Winsen verbracht. (Foto dazu im Bildordner)

BAB A7 - Unter Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Am 03.04.21 gegen 20 Uhr erhielten die Beamten einen Hinweis über ein Fahrzeug, welches mit Schlangenlinien über die A7 fuhr. Das Fahrzeug konnte gestoppt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Während der Kontrolle wurde darüber hinaus festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Somit gibt es nicht nur eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogen, sondern auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

