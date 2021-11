Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl am Stubbenweg - Täter flüchtig +++

Oldenburg (ots)

In einem Warenhaus am Stubbenweg kam es am Mittwochabend zu einem räuberischen Diebstahl.

Der unbekannte Täter hatte das Geschäft nach Zeugenangaben mit einem Einkaufswagen betreten und sich dann in mehreren Abteilungen aufgehalten. Gegen 19.30 Uhr sei schließlich ein Ladendetektiv auf den Mann aufmerksam geworden. Der Mitarbeiter habe beobachten können, wie der Unbekannte einige Artikel in einer Umhängetasche sowie in seine Hosentaschen verstaute. An der Kasse habe der etwa 25 bis 35 Jahre alte Mann lediglich einen Artikel bezahlt. Als der Tatverdächtige das Geschäft anschließend verlassen wollte, habe ihn der Ladendetektiv zur Rede gestellt. Daraufhin habe der Unbekannte seinen Einkaufswagen gegen den 67-jährigen Mitarbeiter gestoßen und ihn zur Seite geschubst. Dem Täter sei dann die Flucht über den Parkplatz gelungen. Seine Umhängetasche habe ihm der Detektiv zuvor noch von der Schulter ziehen können.

Der 67-Jährige blieb unverletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Unbekannte etwa 1,80 Meter groß und sportlich gewesen sein. Er habe einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose getragen.

Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei, die wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt, unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (1325750)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell