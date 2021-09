Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim und Leimen - Suche nach zwei vermissten Senioren. Einsatz des Polizeihubschraubers

Mannheim und Leimen (ots)

Derzeit suchen starke Kräfte der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und mit Suchhunden der Rettungshundestaffel nach zwei vermissten Senioren in Leimen und Mannheim-Käfertal. In Leimen hat sich ein 89-Jähriger aus einem Pflegeheim entfernt, in Mannheim-Käfertal wird nach einer 82-jährigen Dame gesucht, die von zu Hause abgängig ist.

