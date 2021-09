Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurde gegen 18:20 Uhr in der Königsberger Straße ein Auto beschädigt, wobei der Verursacher anschließend das Weite suchte. Der Fahrer eines Opel-Kleinbusses streifte einen auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellten Suzuki und beschädigte diesen an der kompletten Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen roten Opel Movano mit "ME" (Mettmann) Kennzeichen.

Der Sachschaden beträgt rund 4.000 EUR. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die weitere Hinweise auf den Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

