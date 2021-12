Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht am Theaterwall +++

Bereits am Dienstag, dem 14.12.2021, wartete gegen 9:55 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem schwarzen Honda auf dem Theaterwall Ecke Roonstraße an der Ampel in Fahrtrichtung Damm. Vor und hinter ihm standen ebenfalls Autos an der Ampel. Ein entgegenkommender brauner Lieferwagen hielt seine Fahrspur nicht ein und touchierte den Honda des Oldenburgers. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgefahren und die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lieferwagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da zur Unfallzeit mehrere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe waren, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 um Hinweise. (1507481)

