Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Ettlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 28-jähriger gambischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dem Beschuldigten wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs am Freitagnachmittag konnten Polizeibeamte ca. 125 Gramm verkaufsfertig portioniertes Marihuana sicherstellen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Ettlingen konnten weitere ca. 900 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell