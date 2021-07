Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Graffiti an Wänden und Stromverteilerkästen

Bruchsal (ots)

Mehrere Graffiti an der Haltestelle "Schlachthof" und in der Württemberger Straße in Bruchsal wurden dem örtlichen Polizeirevier am Montag gemeldet. Vermutlich über das vorangegangene Wochenende haben Unbekannte damit einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro verursacht.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell