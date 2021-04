Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (16. April) gegen 19.45 Uhr im Bereich der Straßen "Zum Schlagbaum/An der Wahre" in Drolshagen-Germinghausen ereignet. Hier befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Roller die Straße "An der Wahre" hinter einem weiteren Rollerfahrer. Dieser musste verkehrsbedingt bremsen, da ein Pkw aus dem Tunnel "Zum Schlagbaum" kam. Dies bemerkte der 16-Jährige zu spät, sodass er stark bremsen musste und ins Rutschen geriert. Er stürzte und schlitterte in den Pkw. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungswagenteam brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstanden an dem Pkw und dem Roller jeweils Sachschäden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell