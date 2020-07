Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Telekom-Mitarbeiter stiehlt wertvolle Armbanduhr - Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor Trickdieben

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Ein Senior wurde am Dienstag 14. Juli, in seinem Haus in Kettwig von einem Unbekannten bestohlen. Der Unbekannte gab sich gegen 12 Uhr als Mitarbeiter der Telekom aus und verschaffte sich so Zugang zum Haus des Seniors. Er sah sich zunächst die Fernseher und die Telefonanlage an und fragte dann nach möglichen Ursachen für Signalstörungen. Anschließend behauptete er, dass die hochwertige Armbanduhr des Seniors eine Störungsquelle sein könnte und bat ihn diese abzulegen. Der Senior legte die Uhr daraufhin in einen Schrank. Nun fragte der Unbekannte nach dem Hausanschluss des Telefons im Keller und ging. Später stellte der Senior fest, dass seine Armbanduhr aus dem Schrank entwendet wurde und alarmierte die Polizei. Der falsche Telekom-Mitarbeiter ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und von sportlicher Statur. Er hat braunes, welliges Haar und soll "mitteleuropäisch" ausgesehen haben. Bei der Tat trug er eine Steppjacke und eine Jeanshose. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich "An der Pierburg" Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.

Außerdem warnt die Polizei vor Trickdieben, die mithilfe verschiedener Maschen versuchen, sich Zugang zu den Wohnungen von meist älteren Menschen zu verschaffen. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Fremde vor Ihrer Tür stehen und in Ihre Wohnung wollen! Lassen Sie im Zweifel keine Fremden in Ihre Wohnung! Sollten Sie Opfer von Trickdieben geworden sein, alarmieren Sie die Polizei! /bw

