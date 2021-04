Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnhausbrand in Finnentrop

Finnentrop (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde der Kreisleitstelle gegen 02.10Uhr ein Wohnhausbrand in der Straße "Am Finnenlöh" in Finnentrop gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Bewohner bereits nicht mehr im Haus. Dieses brannte jedoch in voller Ausdehnung. Vor Ort waren die Feuerwehr-Löschzüge der Gemeinde Finnentrop, sowie ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Attendorn (Abrollcontainer Atemschutz) die ganze Nacht über mit den Löscharbeiten beschäftigt. Neben der Polizei waren vorsorglich auch ein Rettungswagen des DRK-Lennestadt, sowie ein Rettungswagen aus Finnentrop zum Einsatzort entsandt worden. Personen wurden jedoch nicht verletzt. Der Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Euro-Bereich befinden. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Verwendung eines Pizza-Ofens brandursächlich gewesen sein könnte. Die Kriminalpolizei nahm bereits vor Ort die Ermittlungen auf.

