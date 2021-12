Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Gold und Schmuck bei Tageswohnungseinbrüchen in Mehrfamilienhaus in Oldenburg erlangt+++

Oldenburg (ots)

Im Verlauf des Freitagsnachmittags bzw. -abends zwischen ca. 15:15 Uhr bis ca. 19:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Bismarckstraße in Oldenburg in zwei Wohnungen eines hochwertigen Dreifamilienhauses ein. Die Wohnungen wurden durchwühlt und aus einer Wohnung u. a. Goldmünzen und Schmuck entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter Tel. 0441/790-4115 zu melden. (1525352 u. 1525358)

