Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58, Steinfurter Straße

Schwerer Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (23.12.) um kurz nach 13 Uhr ereignete sich auf der B58 ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 74-jähriger Mann aus Ahlen befuhr mit seinem Auto die B58 in Fahrtrichtung Warendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Auto einer 18-jährigen Münsteranerin. Beide Insassen verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B58 im Bereich Ostereckern und B58/B54 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell