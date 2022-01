Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag (29.01.22) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 22:45 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Im Oberen Kienle" in Stuttgart-Süd eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Toilettenfenster gelangte der Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Aus der Wohnung wurden Schmuck- und Modeaccessoires im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Stuttgarter Osten wurden in einem Gebäude in der Pischekstraße zwei Wohnungen aufgebrochen. Der unbekannte Täter brach am Samstag (29.01.22) zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr zunächst eine Wohnung im Untergeschoss auf, in dem er eine Fensterscheibe einschlug. Aus dieser Wohnung erbeutete er mehrere hundert Euro. Im gleichen Gebäude hebelte der Täter eine weitere Wohnungstüre auf und entwendete Parfums und Ausweisdokumente.

Zeugen für beide Fälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

