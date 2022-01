Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 20-Jähriger ist am Samstagmorgen (29.01.2022) in der Schmidener Straße von zwei bislang Unbekannten überfallen worden. Er wurde gegen 05:35 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und nach dem Inhalt seiner Umhängetasche gefragt. Als er ihnen entgegnete, nichts Wertvolles dabei zu haben, erhielt er unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht, während der andere Mann versuchte, ihm die Umhängetasche zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Der 20-Jährige konnte sich losreißen, die Schmidener Straße aufwärts flüchten und die Polizei verständigen. Beide Täter sollen 20-25 Jahre alt und zirka 180 cm groß gewesen sein. Während der eine kurze dunkle Haare hatte und dunkel bekleidet war, hatte der Andere ein kantiges Gesicht und einen gepflegten Vollbart. Er trug eine schwarze Wintermütze und dunkle Kleidung. Zeugen des Vorfalls wegen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

