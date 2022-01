Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 20-jähriger Mann ist am Samstagmorgen (29.01.2022) in der Keplerstraße gegen 02.20 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Er bekam von einem unbekannten Täter unvermittelt einen Faustschlag gegen die Brust, stürzte zu Boden und erhielt am Boden noch einen Handkantenschlag in den Nacken. Anschließend wurde ihm sein Mobiltelefon (schwarzes iPhone XR) aus der Hosentasche geraubt. Als er wieder aufstehen wollte, attackierte ihn der Täter mit einer Glasflasche. Hierbei wurde der 20-Jährige an der Hand verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er soll zirka 180 cm groß sein, hatte eine dunkle Hautfarbe, kurzes schwarzes lockiges Haar und trug eine dunkle Bekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

