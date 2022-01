Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdächtiges Auto löst Polizeieinsatz aus

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein verdächtiges Auto in einer Tiefgarage am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz hat am Freitag (28.01.2022) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge bemerkte den Opel, in dem sich offenbar mehrere Kanister befanden, in der Tiefgarage und verständigte gegen 11.25 Uhr die Polizei. Da unbekannt war, was sich in den Kanistern befindet, wurde ein Spezialist des Landeskriminalamts hinzugezogen, der mit einem Roboter das Fahrzeug begutachtete. Polizeibeamte sperrten währenddessen die umliegenden Straßen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Kanister leer waren und von dem Auto keine Gefahr ausging, wurden die Sperren gegen 14.10 Uhr aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell