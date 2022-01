Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.01.2022) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße exhibitionistische Handlungen vorgenommen zu haben. Der Mann befand sich gegen 12.10 Uhr auf einer Sitzgelegenheit innerhalb des Einkaufszentrums und wurde von zwei Frauen dabei beobachtet, wie er an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten noch weißes Pulver auf, bei welchem es sich mutmaßlich um Rauschgift handelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

