POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstagabend (27.01.2022) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wartbergstraße eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr auf den Balkon und hebelten die Balkontür auf. In der Wohnung durchwühlten sie diverse Schränke und erbeuteten Schmuck sowie Elektrogeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob eine männliche Person mit Glatze und grau-weißer Arbeiterjacke oder ein weißer Lieferwagen mit der Tat in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

