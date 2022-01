Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dieb bricht Kassenautomat an Tankstelle auf - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (27.01.2022) den Kassenautomaten einer Tankstelle an der Heilbronner Straße aufgehebelt und Münzgeld erbeutet. Der Täter machte sich gegen 15.00 Uhr an einem Staubsaugautomaten auf dem Tankstellengelände zu schaffen. Da es ihm nicht gelang diesen zu öffnen, hebelte er einen Kassenautomaten an einer Toilettentüre auf und entnahm das Münzgeld. Als ein 31-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle den Dieb ansprach, flüchtete dieser. Der Mann soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein und eine kräftige Statur sowie einen Dreitagebart haben. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich und trug eine graue Jeans sowie eine blaue Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell