Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Kellereinbruch erwischt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagabend (27.01.2022) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und dabei von einer Hausbewohnerin überrascht worden. Der Täter gelangte gegen 18.45 Uhr auf unbekannte Weise in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses. Dort brach er ein Kellerabteil auf und durchsuchte es. Die 42 Jahre alte Bewohnerin erwischte ihn, als er sich anschließend in ihrem benachbarten offenstehenden Kellerabteil aufhielt. Als sie ihn auf ein Ausweisdokument ansprach, ergriff dieser die Flucht. Er soll zirka 180 Zentimeter groß und schlank sein sowie ein schmales Gesicht mit einem Kurzhaarbart haben. Er trug eine dunkle Jacke, eine helle Jogginghose sowie eine dunkle Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

