Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet, eine Person verletzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Mercedes hat am Donnerstagnachmittag (27.01.2022) in der Hafenbahnstraße die Vorfahrt einer 45 Jahre alten BMW-Fahrerin missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Der 31-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr von der Bundesstraße 10 über die Auffahrtsrampe in die Hafenbahnstraße und wollte geradeaus weiter in Richtung Stuttgart fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 45 Jahre alten BMW-Fahrerin, die von rechts aus Richtung Obertürkheim kam und geradeaus in Richtung Esslingen fahren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 31-Jährigen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von zirka 30.000 Euro.

