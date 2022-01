Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochabend (26.01.2022) in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Thingstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 21.20 Uhr. Als die Rettungskräfte eintrafen, drang starker Rauch aus dem Hausflur. Die Feuerwehr rettete mehrere Hausbewohner über das Treppenhaus, andere hatten sich bereits selbstständig ins Freie begeben. In der Wohnung fand die Feuerwehr eine bislang nicht identifizierte Leiche, mutmaßlich handelt es sich um die 77 Jahre alte Bewohnerin. Der Rettungsdienst versorgte die Bewohner vor Ort, die offenbar unversehrt blieben. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Hausbewohner konnten gegen 23.00 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

