Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Nach der Gefahrenbremsung eines Linienbusses sind am Dienstagmittag (25.01.2022) an der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Zabergäustraße zwei Fahrgäste im Alter von 34 und 61 Jahren leicht verletzt worden. Der Linienbus war gegen 13.00 Uhr vom Kelterplatz kommend auf der Ludwigsburger Straße unterwegs. Als der 35-jährige Busfahrer nach rechts in die Zabergäustraße abbog, soll ein vor ihm fahrender weißer Seat Ateca mit Stuttgarter Zulassung unvermittelt gebremst haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierdurch prallte eine 34-jährige Frau gegen eine im Inneren des Busses verbaute Glastrennwand, die dadurch zu Bruch ging. Der Seat fuhr anschließend weiter. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die 34-Jährige sowie um einen weiteren zu Boden gestürzten 61-jährigen Fahrgast. Zeugen, insbesondere Fahrgäste des Busses, welche Hinweise zu dem oder der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell