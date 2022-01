Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (26.01.2022) in der Asangstraße zwei mutmaßliche Graffitisprayer im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen Mitternacht, wie der 19-Jährige Graffitis an die Bushaltestelle Uhlbach sprühte und sein 18-jähriger Komplize dabei offenbar Schmiere stand. Alarmierten Polizeibeamten gelang es kurz darauf, die zwei Tatverdächtigen in der Asangstraße vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung der beiden sowie bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizeibeamten weiteres mutmaßliches Beweismaterial. Nach Abschluss der Ermittlungen sind die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommen die beiden für zirka 40 weitere Graffitis im näheren Umfeld in Frage.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell