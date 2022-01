Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Süd (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Dienstagvormittag (25.01.2022) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Böheimstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 09.20 Uhr der Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung. Die Feuerwehr rettete einen 88 Jahre alten Mann mit der Drehleiter, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. In der Wohnung fand die Feuerwehr eine bislang nicht identifizierte Leiche. Weitere Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern. Stand 11.00 Uhr

