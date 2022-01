Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld und Alkohol - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (22.01.2022) und Montag (24.01.2022) in eine Gaststätte an der Beethovenstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Montag, 13.15 Uhr die Eingangstür des Speiselokals auf und durchsuchten den Gastraum. Sie erbeuteten neben Bargeld auch hochwertige alkoholische Getränke im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell