POL-S: Von Unbekannten sexuell belästigt und zu Boden geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag (22.01.2022) im Bereich der Stadtbahnhaltestellte Schlossplatz eine 20-jährige Frau sexuell belästigt und eine 22-Jährige zu Boden gestoßen. Die beiden Frauen fuhren gegen 23.30 Uhr die Rolltreppe zum Bahnsteig hinunter, als ein junger Mann die 20-Jährige ansprach. Nachdem sie zu verstehen gab, dass kein Interesse an einem Gespräch besteht, fasste ihr ein weiterer Mann an das Gesäß. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen beiden Frauen und den Männern, in dessen Verlauf der zweite Mann die 20-Jährige im Brustbereich anfasste, die 22-Jährige zu Boden stieß und deren Handtasche auf die Gleise warf. Als der erste Täter weiter auf die am Boden liegende Frau losgehen wollte, schritten unbeteiligte Zeugen ein und beide Täter flüchteten mit einer weiteren unbekannten Person. Der erste Täter wird als 18 bis 22 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, mit schwarzen Haaren beschrieben, er trug eine schwarze Jeanshose. Der zweite Täter soll 20 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Er trug eine blaue Jeanshose sowie eine Basecap mit der Aufschrift "Gucci". Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

