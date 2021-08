Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Husqvarna - Crossmaschine in Manderbach gestohlen

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach: Die Dillenburger Polizei bittet bei der Fahndung nach einer gestohlenen Crossmaschine um Mithilfe.

Die rund 9.000 Euro teure Maschine mit der Bezeichnung "701 Supermoto" stand zwischen Donnerstagabend (05.08.2021) und Freitagmorgen (06.08.2021) in einem Hof der Birkenstraße. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.30 Uhr schlugen die Diebe dort zu und ließen das mit dem Kennzeichen "LDK-ML 701" zugelassene Motorrad mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Diebe in der zurückliegenden Nacht in der Birkenstraße beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib der Husqvarna machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

