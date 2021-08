Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Drogendealer am Herborner Bahnhof erwischt

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Einer Zivilstreife der Herborner Polizei ging am Dienstagabend (02.08.2021) am Bahnhof ein Drogendealer ins Netz.

Gegen 21.35 Uhr fiel den Polizisten ein Radfahrer auf der Straße "Littau" auf. Der Biker war in Richtung Alsbach unterwegs. Die Ordnungshüter sprachen den Mann aus dem Auto heraus an und forderten ihn auf zu stoppen. Sofort lenkte der Radfahrer eine Böschung hinunter, konnte aber wenig später von einem der Polizisten festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Ermittler in einer Gürteltasche eine Feinwaage, mehrere Verpackungseinheiten für Drogen, verschiedene Haschischplatten sowie einen kleinen Beutel mit Marihuana. Zudem steckten in der Tasche 960 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung - mehrheitlich 20 und 10 Euro Banknoten. In seiner Jacke und einer Umhängetasche fanden sich weitere Betäubungsmittel, insgesamt stellten die Polizisten 70 Gramm Marihuana, 40 Gramm Haschisch sowie knapp fünf Gramm Kokain sicher.

Der Festgenommene hatte keine Ausweispapiere dabei und sprach nur Arabisch. Er musste mit auf die Dienststelle. Im Polizeipräsidium Frankfurt am Main versah ein Kollege Dienst, der der arabischen Sprache mächtig ist. Über Telefon dolmetschte der Kollege und konnte in Erfahrung bringen, dass der 34-jährige Festgenommene aus Marokko stammt und sich offensichtlich illegal in Deutschland aufhielt. Es folgte eine Erkennungsdienstliche Behandlung samt DNA-Abgabe. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle.

Ein Staatsanwalt legte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 960 Euro fest. Nach seiner Vernehmung übergaben die Mitarbeiter des Rauschgiftkommissariates den 34-Jährigen an die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen, wo er einen Asyl-Antrag stellte. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Ausländergesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell