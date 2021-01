Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag wurden zwei betrügerische Anrufe bei der Polizei Ludwigshafen gemeldet. In beiden Fällen verhielten sich die Angerufenen vorbildlich, so dass die Täter nichts erbeuten konnten. In einem Fall wurde eine 59-Jährige von einem angeblichen Mitarbeiter eines Elektronikmarktes angerufen. Der Frau wurde mitgeteilt, dass sie 49.000,- Euro gewonnen habe, zuvor jedoch eine Gebühr in Höhe von 800,- Euro bezahlen müsse. Im zweiten Fall erhielt eine 81-jährige Seniorin einen Anruf, in welchem ihr angeblicher Sohn weinend angab, dass etwas Schreckliches passiert sei. Die Seniorin legte direkt auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Telefon-Betrug zu schützen: -Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. -Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. -Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewinnen. -Seriöse Unternehmen verlangen keine Gebühren vor Auszahlung einer Gewinnsumme. -Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle -Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

