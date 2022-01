Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer über Rot gefahren - Geschädigte und Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (23.01.2022) den Führerschein eines 21 Jahre alten Autofahrers beschlagnahmt, der in der Stuttgarter Innenstadt durch mutmaßlich verkehrswidriges Fahrverhalten aufgefallen ist. Der 21-Jährige soll gegen 00.30 Uhr mit einem schwarzen Mercedes mit Böblinger Zulassung mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Thouretstraße, Lautenschlager Straße und Friedrichstraße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Friedrichstraße/ Kriegsbergstraße missachtete er mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Ampel, weswegen ihn die Beamten in der Kriegsbergstraße einer Kontrolle unterzogen. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und eröffneten ein Strafverfahren gegen ihn. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

