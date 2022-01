Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (24.01.2022) kam es in der Pforzheimer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 84-jährigen Fußgängerin und einem Pkw-Fahrer. Die Fußgängerin überquerte gegen 15.00 Uhr die Pforzheimer Straße an einer Fußgängerampel. Der 81-jährige Honda-Fahrer fuhr die Pforzheimer Straße in Richtung Solitudestraße entlang und wollte nach dem Fußgängerüberweg nach links in diese einfahren. Hierbei kollidierten die Fußgängerin und der Honda, wodurch sich die 84-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

