POL-S: Jugendlicher sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (22.01.2022) einen 16-Jährigen im Oberen Schlossgarten sexuell belästigt. Der 16-Jährige hielt sich gegen 16.30 Uhr in den dortigen Grünanlagen, zwischen der Stauffenbergstraße und dem John-Cranko-Weg auf, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Im Verlaufe des Gesprächs küsste der Mann den Jungen gegen dessen Willen auf die Hände, die Wangen und auf den Mund. Nachdem der 16-Jährige zu verstehen gab, dass er kein Interesse an weiteren Handlungen habe, entfernte sich der Mann in Richtung Arnulf-Klett-Platz. Der Unbekannte wird auf zirka 40 Jahre und 180 Zentimeter geschätzt. Er soll deutsch und englisch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Er hatte kurze schwarze Haare, eine bräunliche Hautfarbe und trug eine dunkelblaue, fast schwarze Basecap ohne Motiv sowie einen blauen Rucksack. Zudem hatte der Mann einen weißen Müllsack bei sich, in dem er Pfandflaschen transportierte sowie ein weißes Mobiltelefon älteren Modells. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

