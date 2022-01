Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Größere Menge Rauschgift mitgeführt - Mann vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (25.01.2022) in der Katharinenstraße einen 34 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, dem der Besitz einer größeren Menge an Rauschgift vorgeworfen wird. Die Beamten, die sich gegen 01.30 Uhr auf Streife befanden, kontrollierten den sich verdächtig verhaltenden 34-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie mehrere Tüten mit insgesamt über 150 Gramm Marihuana sowie über 150 Euro Bargeld. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Funde. Als Polizeibeamte seine Wohnung durchsuchten, entdeckten sie weitere Drogen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

