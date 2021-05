Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 17.05.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 15.30 Uhr in Elze in der Straße "Am Sonnenberg" vermutlich beim Rangieren eine Zaunpforte. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbingung zu setzen.

