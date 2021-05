Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Lagerhalle -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.05.2021 bis 17.05.2021 drangen bislang unbekannte Täter in Elze, Gerberstraße, auf einem dortigen Firmengelände gewaltsam in eine Lagerhalle ein. Aus der Halle wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Werkzeuge entwendet, konkrete Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbingung zu setzen.

